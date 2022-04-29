"Навіть якщо дозволять продавати по 100 грн/л, пальне не з'явиться": в Україні склався дефіцит бензину [ Редагувати ]
В Україні склався дефіцит бензину, але у Києві його почали відчувати пізніше, ніж у регіонах. Про це повідомив експерт паливного ринку Сергій Куюн у Facebook.
Дефіцит не тільки в столиці, а по всій країні без виключення. Місцеві адміністрації навіть роблять окремі заяви. Насправді, сутужно з бензином у більшості регіонів вже пару тижнів, просто в Києві про це не знали або не звертали уваги.
Несподіванка у столиці пов'язана здебільшого із тим, що її трейдери намагались забезпечувати у пріоритетному порядку. Як я розумію, в тому числі й на прохання центральної та місцевої влади. Але останнім часом до міста повернулося багато киян, споживання зросло.
Великі мережеві компанії заявляють, що продають зараз стільки же пального, як й тиждень, й два тому. Але якщо раніше цього вистачало на день, то зараз на декілька годин. Постачати більше поки немає змоги.
Має місце й відверте рагульство: за словами власників АЗС, багато машин навіть не можуть втиснути в бак ті жалюгідні 10 л, які відпускають в "одні руки". Влізає тільки 4-5 л, бо бак повний.
Також додало тиску на працюючі АЗС закриття окремих станцій, які витратили всі запаси пального навіть при нормативній реалізації.
Тому навіть якщо уряд дозволить продавати зараз по 100 грн/л, пальне не з’явиться. Хоча ні, може й з’явиться, але не тому, що хтось виставить "припрятане" пальне, а тому що той фіксований обсяг просто не будуть купувати.
Експерт паливного ринку Сергій Куюн закликав шукати "плюси" в дефіциті палива:
- Доведеться більше ходити та їздити на лісапеті. Це корисно для здоров’я!
- Буде менше шкідливих вихлопів - ще плюс до здоров’я!
- Зменшення споживання - удар по росії. Адже будемо менше імпортувати, не створювати попит на нафту, що допоможе нашим європейським партнерам відмовитись від російської нафти та нафтопродуктів.
- Менше купуємо пального - допомагаємо "критичним" споживачам, тим, кому дійсно треба їхати, а не з офісу та додому.
- Сидимо вдома, а не їдемо містом, коли лунає тривога. Вчорашній приліт про це знову нагадує!
Експерт не став давати прогнози про швидке подолання проблеми: "Над цим працює багато людей. Ця ситуація невигідна нікому".
Нагадаємо, що раніше експерти паливного ринку закликали "назавжди забути про 92-й бензин".
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