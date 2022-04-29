Дефіцитне паливо: чому у Києві стало бракувати бензину [ Редагувати ]
На вагу золота, бо в дефіциті. Великі черги на заправках і продаж по талонах. Для столичних водіїв сьогодні цілий квест - знайти бензин. Десь закінчився ще вранці, десь продавали лише по 10 літрів, а десь - лише за картками і талонами.
Чому пальне у Києві стало враз у дефіциті? І що може вплинути на ситуацію? Дізнавалися наші кореспонденти.
Андрій, водій:
Треба працювати, але вже топлива немає. Буду шукать.
І ось так у пошуках бензину сьогодні сотні водіїв моталися вулицями Києва.
Євген, житель Києва:
Бензину немає, і на окружній був, бензину немає, і тут от приїхав і вже закрито. Сьогодні проблеми з бензином.
Дмитро, водій:
Хотел дозаправится, чтоб поработать, смотрю одна заправка, вторая заправка, третья… Ну я обьехал заправок 10 наверно, и я даже подходил к пустым ценникам, спрашивал, может чуть-чуть есть бензина, нигде.
Владу пощастило більше. Після години в черзі він таки залив у бак 20 літрів.
Влад, водій:
Просто реально кілометри. Десь годину назад я стояв аж біля того світлофора в черзі на цю заправку, я заправився, щас приїхав, узнав, що є якісь нюанси, приїхав, вже нема.
Водій каже, що і ціни дещо зросли.
Влад, водій:
Вчора заправлявся,ну шоб не збрехать - по 33, 5 може 70, тут уже - 35.
На одній із АЗС не на камеру нам розповіли, що вранці були величезні черги і усі запаси скупили буквально за 2 години. При тому, що давали лише по 10 літрів. Тож потім довелося відмовляти майже усім клієнтам.
Ігор, водій:
Якщо є паливо якесь, то треба паливну картку або талон. Но в мене такого нема. Зараз хоч би на Лєсной доїхать, буду їхать - подивлюсь.
Надвечір на багатьох заправках ми помітили бензовози. Тож вранці, кажуть працівники АЗС, має бути пальне.
Віталій, водій бензовоза:
38 кубов завожу, я ще не завіз, я тільки привіз, трошки сюда, трошки туда, трошки сюда.
Чому бензин у столиці вмить став дефіцитом? Експерти переконують - це було прогнозовано. Зупинений Кременчуцький нафтопереробний завод і кілька знищених російськими терористами нафтобаз. Ще одна причина - логістика і проблеми з доставкою нових партій із Європи.
Сергій Куюн, експерт із енергетики:
Через брак потужностей, транспортної інфраструктури в тій самій Європі, йдеться про дефіцит залізничних цистерн та про проблеми з доступом бензовозів з України на територію ЄС.
І, звісно, впливає на ринок і державне регулювання цін.
Сергій Куюн, експерт із енергетики:
Коли закупівельна вартість та собівартість пального перевищує ці граничні ціни, які встановлені урядом, відповідно це не сприяло постачанню, і відповідно ми бачимо, що запаси пального дуже обмежені і ті надходження, які є, не покривають попит нашої країни.
Тож дещо змінити ситуацію може уряд, скоригувавши формулу розрахунку граничних цін. Утім навіть якщо це рішення ухвалять зараз, швидкого ефекту очікувати не варто. І в травні, прогнозує експерт, ситуація навряд чи зміниться.
Тож Влад, як і сотні інших водіїв, завтра знову вишукуються в черги біля заправок, аби купити дефіцитні літри.
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