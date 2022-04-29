На вагу золота, бо в дефіциті. Великі черги на заправках і продаж по талонах. Для столичних водіїв сьогодні цілий квест - знайти бензин. Десь закінчився ще вранці, десь продавали лише по 10 літрів, а десь - лише за картками і талонами.

Чому пальне у Києві стало враз у дефіциті? І що може вплинути на ситуацію? Дізнавалися наші кореспонденти.

Андрій, водій:

Треба працювати, але вже топлива немає. Буду шукать.

І ось так у пошуках бензину сьогодні сотні водіїв моталися вулицями Києва.

Євген, житель Києва:

Бензину немає, і на окружній був, бензину немає, і тут от приїхав і вже закрито. Сьогодні проблеми з бензином.

Дмитро, водій:

Хотел дозаправится, чтоб поработать, смотрю одна заправка, вторая заправка, третья… Ну я обьехал заправок 10 наверно, и я даже подходил к пустым ценникам, спрашивал, может чуть-чуть есть бензина, нигде.

Владу пощастило більше. Після години в черзі він таки залив у бак 20 літрів.

Влад, водій:

Просто реально кілометри. Десь годину назад я стояв аж біля того світлофора в черзі на цю заправку, я заправився, щас приїхав, узнав, що є якісь нюанси, приїхав, вже нема.

Водій каже, що і ціни дещо зросли.

Влад, водій:

Вчора заправлявся,ну шоб не збрехать - по 33, 5 може 70, тут уже - 35.

На одній із АЗС не на камеру нам розповіли, що вранці були величезні черги і усі запаси скупили буквально за 2 години. При тому, що давали лише по 10 літрів. Тож потім довелося відмовляти майже усім клієнтам.

Ігор, водій:

Якщо є паливо якесь, то треба паливну картку або талон. Но в мене такого нема. Зараз хоч би на Лєсной доїхать, буду їхать - подивлюсь.

Надвечір на багатьох заправках ми помітили бензовози. Тож вранці, кажуть працівники АЗС, має бути пальне.

Віталій, водій бензовоза:

38 кубов завожу, я ще не завіз, я тільки привіз, трошки сюда, трошки туда, трошки сюда.

Чому бензин у столиці вмить став дефіцитом? Експерти переконують - це було прогнозовано. Зупинений Кременчуцький нафтопереробний завод і кілька знищених російськими терористами нафтобаз. Ще одна причина - логістика і проблеми з доставкою нових партій із Європи.

Сергій Куюн, експерт із енергетики:

Через брак потужностей, транспортної інфраструктури в тій самій Європі, йдеться про дефіцит залізничних цистерн та про проблеми з доступом бензовозів з України на територію ЄС.

І, звісно, впливає на ринок і державне регулювання цін.

Сергій Куюн, експерт із енергетики:

Коли закупівельна вартість та собівартість пального перевищує ці граничні ціни, які встановлені урядом, відповідно це не сприяло постачанню, і відповідно ми бачимо, що запаси пального дуже обмежені і ті надходження, які є, не покривають попит нашої країни.

Тож дещо змінити ситуацію може уряд, скоригувавши формулу розрахунку граничних цін. Утім навіть якщо це рішення ухвалять зараз, швидкого ефекту очікувати не варто. І в травні, прогнозує експерт, ситуація навряд чи зміниться.

Тож Влад, як і сотні інших водіїв, завтра знову вишукуються в черги біля заправок, аби купити дефіцитні літри.