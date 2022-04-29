Ціни на нафту зростають, оскільки санкції обмежують експорт з росії [ Редагувати ]
Ціни на нафту в п'ятницю продовжили зростання в п'ятницю, 29 квітня, через побоювання з приводу перебоїв з поставками. Західні санкції обмежують експорт нафти і нафтопродуктів з росії і підтримують ціни.
Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 0,9% до 108,55 доларів за барель після зростання на 2,1% на попередній сесії. Американська нафта марки West Texas Intermediate подорожчала на 0,55% до 105,95 доларів за барель після зростання на 3,3% у четвер.
Обидва контракти повинні завершити тиждень. При цьому WTI може показати зростання п'ять місяців поспіль, чому сприяє підвищена ймовірність того, що Німеччина приєднається до інших країн-членів ЄС в ембарго на російську нафту.
Тим не менш, ціни на нафту були волатильними, оскільки Пекін не виявляв жодних ознак ослаблення заходів щодо локдауну, незважаючи на вплив на його економіку і глобальні ланцюжки поставок.
Що стосується пропозиції, ОПЕК+, швидше за все, буде дотримуватися існуючої угоди і погодиться на ще одне невелике збільшення видобутку в червні, коли збереться 5 травня, повідомили шість джерел з групи виробників.
Тим не менш, видобуток нафти в Росії може впасти на 17% в 2022 році, як показав документ Міністерства економіки, оскільки західні санкції, введені проти Москви у зв'язку з її вторгненням в Україну, завдали шкоди інвестиціям і експорту. Санкції також ускладнили для російських судів відправку нафти клієнтам, що спонукало Exxon Mobil Corp оголосити про форс-мажорні обставини щодо своїх операцій за проектом "Сахалін-1" і скоротити видобуток.
Побоювання з приводу перебоїв з експортом російської нафти, особливо дизельного палива, призвели до того, що маржа азіатських нафтопереробних заводів досягла рекордного рівня.
Ф'ючерси на дизельне паливо закрилися на рекордно високому рівні в 5,14 долара за галон в четвер, в той час як дизельне паливо в нью-йоркській гавані торгувалося з рекордною премією до цін ф'ючерсів.
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