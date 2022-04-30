В Попасній обстріляли два евакуаційні автобуси, бус із гуманітаркою зник [ Редагувати ]
30 квітня з міст на Луганщині змогли виїхати 40 людей, але напередодні два автобуси з волонтерами, які їхали до Попасної, потрапили під обстріл. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
З Лисичанська евакуювали 35 жителів, серед яких четверо дітей, з Сєвєродонецька - п’ятьох.
Незважаючи на підвищені ризики, ми проводимо евакуацію щодня. Вчора втратили два автобуси в Попасній, нещодавно один - в Рубіжному. Але важливіше вивезти у безпечні регіони країни якомога більше земляків.
Вчора втратили два автобуси в Попасній, нещодавно один - в Рубіжному. Але важливіше вивезти у безпечні регіони країни якомога більше земляків.
Гайдай розповів, що з першого евакуаційного автобуса зникли люди (автобус розстріляний, всередині автобусу кров, але тіл немає), другий автобус із гуманітарною допомогою зник повністю.
Очільник області повідомив, що влада намагається врятувати всіх бажаючих, до яких ще можна добратися транспортом. Залишаються на Луганщині ще й батьки з дітьми, яким краще було б скоріше відновити навчання. Але чомусь дорослі не квапляться з евакуацією.
Нагадаю, що на Луганщині та Донеччині російські війська обстрілюють усю лінію фронту.
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