Уряд Німеччини під час останніх переговорів щодо шостого пакету санкцій проти росії підтримав плани Євросоюзу на запровадження заборони на імпорт російської нафти. Про це агенству DPA розповіли дипломатичні джерела у ЄС.

Ставлення Берліна до припинення купівлі нафти з росії змінилося після угоди з Польщею, яка дозволить Німеччині імпортувати нафту від світових експортерів через порт Гданськ на Балтійському морі.

Інфраструктура порту Гданськ з'єднана з російським трубопроводом "Дружба" окремою ланкою, оператором якої є Польща. Нафта, яка імпортується в Гданськ, може поставлятися трубопроводом на нафтопереробний завод у Шведті, замінивши тим самим російські поставки. Про цю угоду оголосив міністр економіки Німеччини Роберт Хабек під час візиту до Польщі 27 квітня.

Хабек також заявив, що близько 12% споживання нафти в Німеччині залежить від імпорту з росії, порівняно з 35% до початку вторгнення до України. За його словами, ФРН готова до того, що "Роснефть" припинить постачання нафти, і цей сценарій більше не означатиме катастрофи для економіки Німеччини.

Раніше ЗМІ повідомили, що Німеччина підтримала санкції Євросоюзу проти атомної енергетики. Стверджується, що Берлін готовий до заборони імпорту урану із Росії.