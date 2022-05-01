Німеччина підтримала ембарго на імпорт нафти з росії [ Редагувати ]
Уряд Німеччини під час останніх переговорів щодо шостого пакету санкцій проти росії підтримав плани Євросоюзу на запровадження заборони на імпорт російської нафти. Про це агенству DPA розповіли дипломатичні джерела у ЄС.
Ставлення Берліна до припинення купівлі нафти з росії змінилося після угоди з Польщею, яка дозволить Німеччині імпортувати нафту від світових експортерів через порт Гданськ на Балтійському морі.
Інфраструктура порту Гданськ з'єднана з російським трубопроводом "Дружба" окремою ланкою, оператором якої є Польща. Нафта, яка імпортується в Гданськ, може поставлятися трубопроводом на нафтопереробний завод у Шведті, замінивши тим самим російські поставки. Про цю угоду оголосив міністр економіки Німеччини Роберт Хабек під час візиту до Польщі 27 квітня.
Хабек також заявив, що близько 12% споживання нафти в Німеччині залежить від імпорту з росії, порівняно з 35% до початку вторгнення до України. За його словами, ФРН готова до того, що "Роснефть" припинить постачання нафти, і цей сценарій більше не означатиме катастрофи для економіки Німеччини.
Раніше ЗМІ повідомили, що Німеччина підтримала санкції Євросоюзу проти атомної енергетики. Стверджується, що Берлін готовий до заборони імпорту урану із Росії.
по темі
Німеччина готова припинити покупки нафти з Росії. Про це повідомляє американська газета The Wall Street Journal. Представники ФРН у ЄС зняли заперечення проти повного ембарго на російську нафту за умови, що Німеччині дадуть достатньо часу для пошуку джерел альтернативного постачання.
Європейська комісія дійшла висновку, що оплата за постачання газу в рублях, як цього вимагає росія, буде порушенням санкцій. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерело, знайоме з висновками Єврокомісії.
Німеччина підтримала санкції Євросоюзу проти російської атомної енергетики. Берлін готовий до заборони імпорту урану із Росії
Нідерланди заморозили активи Росії та Білорусії на 633 млн євро. Також 20 суден та 6 літаків не можуть бути передані власникам, оскільки ті перебувають під санкціями.
Державна нафтогазова компанія Польщі PGNiG повідомила, що "Газпром" оголосив про повне призупинення поставок газу з 27 квітня. "Газпром" також повідомив компанію Bulgargaz, що з 27 квітня припиняє постачання газу до Болгарії
Влада Польщі не погоджуватиметься з вимогою платити за російський газ в рублях. Про це повідомив представник польського уряду зі стратегічної енергетичної інфраструктури Петро Наїмський. Він наголосив, що Польща готова до можливих ризиків