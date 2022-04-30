Німеччина підтримала заборону на імпорт урану з Росії [ Редагувати ]
Німеччина підтримала санкції Євросоюзу проти російської атомної енергетики. Берлін готовий до заборони імпорту урану із Росії, повідомляє видання Politico.
Постійний представник Німеччини озвучив позицію 27 квітня. Як пише Politico, санкції можуть вплинути на нові проекти в атомній енергетиці, якими керує "дочка" "Росатому" у Західній Європі.
За інформацією The New York Times, Євросоюз готує поетапне ембарго на постачання російської нафти. Новий пакет заходів ЄС також включатиме санкції проти Ощадбанку та високопосадових росіян. Рішення про обмежувальні заходи може бути схвалено наступного тижня.
Нагадаємо, що Німеччина готова підтримати ембарго на російську нафту.
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Про це повідомляє видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела в уряді. А ще німці готуються до життя без російського газу.
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