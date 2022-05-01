Американський боксер Стівенсон завоював титул чемпіона світу за версією WBC [ Редагувати ]
Американський боксер Шакур Стівенсон, який виступає у другій напівлегкій вазі, завоював титул чемпіона світу за версією Всесвітньої боксерської організації (WBO).
Спортсмен завоював звання Всесвітньої боксерської ради (WBC) у ваговій категорії до 58,96 кг за підсумками бою з мексиканцем Оскаром Вальдесом.
Бій відбувся В неділю, 30 квітня, у Лас-Вегасі (США, штат Невада). Судді одноголосно присудили перемогу американцю. Поєдинок закінчився з результатом 117:110, 118:109, 118:109.
Вперше Стівенсон захистив пояс WBO у жовтні минулого року завдяки перемозі над американцем Джамелом Херрінгом технічним нокаутом у 10-му раунді. До цього він володів тимчасовим поясом WBO. Тепер у послужному списку 24-річного Стівенсона 18 перемог (9 нокаутом) та жодної поразки.
Нагадаємо, що Тайсон Ф'юрі нокатував Уайта та захистив титул чемпіона світу за версією WBC у надважкій вазі.
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