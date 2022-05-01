Із соціального центру Харкова евакуювали півсотні немовлят та підлітків [ Редагувати ]
Півсотні немовлят та підлітків евакуювали вихователі із соціального центру Харкова. Це єдиний комунальний заклад міста, працівники якого, ризикуючи життям, змогли вивезти дітей з-під страшних обстрілів. Понад місяць шукали прихисток для вихованців. Зрештою, дітей влаштували у Чернівецькій області. Що пережили харків'яни - дивіться далі.
Вони граються у пожежників чи лікарів, малюють. А менші, ніби горобчики, щиро туляться до зовсім незнайомих дорослих.
Півсотні дітей різного віку, які перебували у Харківському соціальному центрі, через непрості життєві обставини були під постійним вогнем. Вихованців від диких обстрілів ховали у підвалі. Та зрештою керівниця центру вирішила всіх евакуювати. Допомогли волонтери з Харкова та Полтави.
Алла Трохименко, керівниця Харківського комунального центру соціальної підтримки дітей та сімей "Гармонія":
Коли ми дивимося, де той будинок розташований на Салтівці саме, де найбільше пекло, ми не могли там залишитись. Моя родина залишилась в Харкові, мої діти. Тому що в мене залишились старесенькі батьки. І мої діти вирішили так, що ви поїдете з цими дітьми, а ми залишимось з їхніми батьками.
Два шкільні автобуси були переповнені. Вихователів бракувало, тому старші не відходили від малюків.
Катя, вихованка соціального центру:
Дівчата дорослі на руках не спали доби, няньчили, годували. Вони з рук їх не пускали.
Алла Трохименко, керівниця Харківського комунального центру соціальної підтримки дітей та сімей "Гармонія":
Я не знала, що буде в дорозі, чи ми доїдемо. Чи не доїдемо, чи ми потрапимо під обстріли.
Переселенці не знали, і куди їдуть. Доки не зв'язались із благодійним фондом у Чернівецькій області. В одному із сіл буковинські благодійники разом із колегами-іноземцями допомогли облаштувати все необхідне.
Павло Пацернюк, голова благодійного фонду:
Місяць і пару днів ми змогли реалізувати і зробити умови, щоб їх поселити.
І вихованці, і вихователі досі не почуваються у безпеці. Бо рашисти продовжують руйнувати рідний Харків. А там залишилися рідні.
Сергій Деречин, вихователь соціального центру:
Ми перші дні взагалі не могли спати. Шурхіт, двері грюкнули, усі діти, ми дьоргалися.
Зате доглянути за малечею нині є кому. Щодня приходять переселенці з Харкова, які випадково довідалися про долю маленьких земляків.
Наталя, переселенка з Харкова:
За ці дні взагалі забула, що у світі твориться, ні одних новин нічого, лише з ними. Ось о 7 годині приходимо і о 10 вечора ідемо.
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Вони усміхаються і граються з дітьми, як колись удома. Із рідного Сєверодонецька цю родину вигнав "руський мир". Окупанти нещадно гатили градами по житлових кварталах.
Тут вони намагаються набратися сил та енергії, помріяти та повернутися до мирного життя.
В будівлю зі статусом архітектурної памʼятки хочуть заселити зо два десятки людей.
Будинки, які раніше стояли пустими, - місцеві жителі ремонтують, а подвір'я - облагороджують. Усе для того, аби у них змогли оселитися біженці.
У кожному - віра у Збройні Сили, хтось складає вірші чи малює день майбутньої перемоги, інші ж у конверти з листами ховають улюблені шоколадки для відважних захисників.
У Черкасах для проживання переселенців почали облаштовувати дитячі садочки, які не працюють. Фінансування для закупівлі всього необхідного шукають громадські організації, а от навести лад у будівлі запрошують усіх небайдужих.