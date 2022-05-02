Ед Ширан і "Антитіла" випустили спільну пісню (відео) [ Редагувати ]
Британський поп-музикант Ед Ширан та український гурт "Антитіла" випустили спільну пісню - переробку треку 2Step з останнього п'ятого альбому британця.
Другий куплет пісні звучить українською та присвячений родині Тараса Тополі, яку розлучила війна, а відео - пам'яті режисера Дмитра Маніфеста. Усі кошти від монетизації відео та роялті підуть на благодійний проект Music Saves UA.
31-річний Ед Ширан - один із найуспішніших у комерційному плані артистів. Дебютний альбом Plus (2011) розійшовся тиражем понад 10 млн примірників. Друга платівка Multiply (2014) стала платиновою, а по всьому світу було продано понад 20 млн копій. Альбом Divide (2017) перевершив його за популярністю, подолавши позначку 25 млн проданих копій.
Наприкінці 2017 року Ширан став кавалером ордена Британської імперії. Музикант чотири рази ставав лауреатом Grammy та отримав безліч інших престижних музичних нагород, включаючи премії BRIT Awards та Billboard Awards.
Нагадаємо, що гуртовий гурт Pink Floyd випустили відеокліп на пісню Хливнюка "Червона калина".
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