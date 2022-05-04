У перші ж години війни вся Польща прийшла на допомогу українцям.

Польща стала першою країною, що простягла дружню руку допомоги Україні і українцям, які кинулися тікати від війни. Сусідня країна прийняла близько 3 мільйонів біженців, понад половину тих, хто покинув Батьківщину через російське вторгнення. Українців поляки зустрічають гарячею їжею, чистими речами і щирим співчуттям.

Кілька діб під обстрілами, через ворожі блок-пости, а далі через всю Україну після місяця переховування у підвалі. Так жителька Маріуполя Тамара опинилася в Польщі.

Тамара, біженка з Маріуполя:

Я приехала из Мариуполя, который сожгли, который уничтожили. Мы сидели месяц в подвале. Еле выбрались через перевалочные пункты и наконец-то мы попали в Варшаву, где нас встретили, действительно, как в Европейской стране - напоили, накормили, обогрели.

У перші ж години війни вся Польща прийшла на допомогу українцям. Влада, неурядові організації, доброчинні фонди заходилися створювати пункти збирання допомоги для українців. Туди звозили й зносили все найнеобхідніше: від їжі і речей, до військової амуніції та тепловізорів. Чи не найбільше зібрала благодійна організація Каритас.

Збігнєв Зембужський, директор фонду «Каритас» Варшавської архієпархії:

Ми разом з вами переживаємо це горе. Молимося, щоби Господь зробив нас усіх сильнішими, дарував нам мир і разом змогли витримати всі випробування.

Окрім фондів і організацій, допомагати, хто чим може, заходилися небайдужі жителі Польщі. За даними одного з популярних сервісів онлайн-оплати, поляки переказали на потреби українського війська понад 8 мільйонів гривень. Польські айтівці зібрали компютери для українців. А бібліотекар з Кракова Артур Вільдхардт за три дні пішки подолав 164 км, щоби зібрати кошти для діей, що втратили батьків у цій війні.

-Вот они, последние метры моего пути. И я не верю, что эти три дня уже позади. Дуже дякую всім за ваші перекази на рахунок для українських дітей.

Чоловікові вдалося досягнути своєї мети - для українських сиріт він зібрав понад 10 тисяч злотих. Тим часом небайдужі поляки продовжують приймати у своїх домівках українські родини. Найбільше переселенців зупинилося у столиці - Варшаві і культурному центрі країни - Кракові. А в містечку Тинець-Мали неподалік Вроцлава місцевий підприємець віддав біженцям цілий новозбудований житловий масив. Українців, які щойно прибули до Польщі, розміщують, зокрема, у виставкових центрах. В одному з таких у передмісті Варшава нині перебуває понад 5 тисяч біженців.

Надія, біженка з Дніпра:

Мы приехали сюда и нас так тепло принимают! Нас балуют и сладеньким, и обедом, и завтраком. В первую очередь я хочу поблагодарить президента Польши, а также людей, которые нам здесь помогают. Искренне, от сердца!

Окрім гуманітарної та економічної допомоги, яка за підрахунками польської влади, загалом має сягнути понад 11 мільярдів євро, місцеві компанії радо надають українцям роботу. Найбільше робочих рук потребують на виробництві харчів, меблів, електроніки та одягу.

Про солідарність Польщі з Україною говорять і нові назви вулиць та майданів у польських містах. Зокрема сквер у Гданську названо на честь Героїв Маріуполя, а в центрі Гдині зявилася площа Вільної України. Окрім того, влада цього міста відмовилася від партнерства з російським Калінінградом і білоруськими Барановичами. Натомість встановила дружні відносини з Житомиром. А у різних куточках Польщі продовжують збиратися велелюдні мітинги на підтримку України. Поляки вірять в перемогу України і ладні, як можуть, допомагати, допоки українські Збройні сили здолають російських загарбників.