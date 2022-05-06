У Броварах під Києвом заборонили Московський патріархат [ Редагувати ]
У Броварах під Києвом заборонили Православну церкву Московського патріархату. Про це повідомив мер міста Ігор Сапожко.
Московський патріархат під забороною! Щойно рішенням сесії Броварської міської ради було призупинено діяльність Української Православної Церкви (московського патріархату) на території громади.
Це означає, що буде встановлено охорону об'єктів нерухомості церковний громад УПЦ МП і введено особливий режим їхньої роботи. Під забороною будуть проведення зборів, мітингів, ходів та всіх інших масових заходів. Термін дії заборони - на весь період воєнного стану.
Нагадаємо, що в Україні хочуть законодавчо заборонити Московський патріархат. Відповідний законопроєкт зареєстровано на сайті Верховної Ради.
по темі
21 квітня православні відзначають один з найважливіших днів Страсного тижня - Чистий четвер
Терпець Брюсселю увірвався після останньої заяви кремлівського церковного служителя.
21 квітня православні відзначають один з найважливіших днів Страсного тижня - Великий четвер
Сюди капелан Олег евакуює десятки людей із гарячих точок Донеччини. Їм дають притулок і їжу. Люди не втрачають віри і Господа, та молять його про перемогу української армії.
Президент Володимир Зеленський запевнив, він може описати російську армію краще, ніж жителі рф
3 травня рашисти відкрили вогонь по селах поблизу Рубіжного. Внаслідок уламкового поранення загинув в.о. намісника Свято-Іллінського чоловічого монастиря с. Варварівка та настоятель храму святителя Феодосія Чернігівського у самій Михайлівці єромонах Парфеній