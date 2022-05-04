"Патріарх не може опуститися до путінського вівтарника": Папа Римський розповів про переговори з Кирилом [ Редагувати ]
Папа Римський Франциск в інтерв'ю італійській газеті Corriere della Sera повідомив, що після початку війни в Україні розмовляв впродовж 40 хвилин по Zoom з патріархом Московським і всієї Русі Кирилом. Розмова відбулася 16 березня.
Перші 20 хвилин він читав з аркуша паперу, який тримав у руці, про причини, які виправдовують вторгнення росіян. Я вислухав його, а потім відповів: "Я нічого з цього не розумію. Брате, ми не державні клірики, ми повинні говорити не мовою політики, а мовою Ісуса. Ми пастирі того самого святого стада Божого. Тому ми повинні шукати шлях до миру, ми маємо припинити бойові дії. Патріарх не може опуститися до путінського вівтарника".
Папа Франциск та патріарх Кирил планували зустрітися у червні в Єрусалимі, проте через війну в Україні війни вирішили відкласти зустріч.
Понтифік розповів, що ще у середині березня запросив зустріч з президентом росії володимиром путіним, на якій хотів попросити зупинити війну. Проте Москва досі не відповіла на пропозицію Ватикану.
Наприкінці квітня італійська преса повідомляла, що Папа Римський тричі звертався до влади Росії з проханням організувати гуманітарний коридор для виходу мирних жителів із Маріуполя. Усі три рази він отримав відмову: Росія дала зрозуміти Ватикану, що не гарантує безпечного виходу цивільного населення.
Нагадаємо, що Папа Римський готовий зустрінеться з путіним для припинення війни в Україні.
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