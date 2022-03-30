В Україні хочуть заборонити Московський патріархат [ Редагувати ]
В Україні хочуть заборонити Московський патріархат. Відповідний законопроєкт зареєстровано на сайті Верховної Ради.
Так, згідно з документом:
- Заборонити діяльність Московського патріархату - російської православної церкви та релігійних організацій, що є частиною РПЦ, зокрема Української православної церкви.
- Свято-Успенська Києво-Печерська лавра, Свято-Успенська Почаївська лавра, Свято-Успенська Святогірська Лавра та інші архітектурні пам'ятки державного значення, що перебувають у власності або користуванні Московського патріархату, переходять у власність держави, а угоди (рішення) про користування скасовуються.
- Вся без винятку церковна власність заборонених церков протягом 48 годин з дня набуття чинності цим законом інвентаризується та націоналізується.
- Релігійні громади, монастирі та духовні навчальні заклади Московського патріархату можуть змінити своє підпорядкування протягом 14 днів з дня набрання чинності цього закону.
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