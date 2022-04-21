У Броварах на Київщині поховали 13-річного Єлисея, якого російські окупанти розстріляли під час спроби вибратися із тоді окупованого села Перемога Баришівського району. Про це повідомляє журналістка Тетяна Наконечна.

Це шапка 13-річного Єлисея із Броварів. А це біла футболка, яку хлопець вдягнув поверх куртки, щоб московити бачили - це мирні люди.

Рашисти розстріляли Єлисея, коли він із мамою та трирічним братиком намагалися вибратися із тоді окупованого села Перемога Баришівського району. Спершу пішки йшли, а потім їхали колоною з п'яти машин. Росіяни точно бачили, що це мирні люди: жінки, діти. Випустили їх. Навіть помахали вслід. А потім розстріляли колону. Загинуло 7 людей. Серед них - Єлисей. Він лежав на задньому сидінні "як котик, клубочком". За що їх убили? За те, що хотіли вибратися із пекла, на яке ці скоти перетворили село?

Єлисей

Мама Інна двічі поховала свого сина. Спершу в садку, біля тієї хати в Перемозі, де ховалися від ракет і снарядів. Поховала без священика, без труни і без батька... Тато Єлисея тоді воював на фронті. Ці нелюди навіть не давали віднести тіло хлопчика на цвинтар. Перепоховали Єлисея на новому кладовищі у Броварах. У закритій труні. Батько так і не бачив тіла. Інна хотіла, щоб він запам'ятав свою дитину живою. Чоловіка відпустили на похорон. Невдовзі він знову повернеться на війну.