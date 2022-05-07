Окрім захоплень територій, російські окупанти, схоже, намагаються повернути нас до середньовіччя. Бо під вогонь артилерії та авіанальоти - потрапляє інфраструктура. Цілі міста залишаються без світла, води та газу. Одне з них - Чернігів. З його окупації минуло вже понад місяць, а місто й досі оговтується від наслідків "російського асвабаждєнія". Зокрема, там зараз намагаються повернути у домівки газ.

Коли усі вони будуть підключені до мереж? З'ясовував мій колега Богдан Вербицький.

Богдан Вербицький, кореспондент:

З Києва до Чернігова ми добираємося довше, ніж зазвичай. Все через зруйнований міст біля обласного центру. Тож доводиться їхати в об'їзд селами.

Водій каже:

Туто була естакада, ми сюди за естакаду фіть.

Передмістя Чернігова нас зустрічає зруйнованими будинками, складами та заводами. Ворог обстрілював місто з перших днів війни. А на "спальники" скинули кілька авіабомб.

Іван, житель Чернігова:

Оно взорвалось и только раз самозащита сработала. У подвал только шух и стекла шшшш. Ну стекла, рамы.

Тому пана Івана ми зустріли з новим склом. Чоловік саме йшов додому лагодити вікна.

Іван, житель Чернігова:

Тут нету стекла, на балконе нету стекла. На кухне все вообще без стекол, спальня без стекол.

До своєї оселі чоловік повернувся нещодавно. Бо після бомбардувань жити в квартирі було неможливо! "комунальні блага" з'явилися тиждень тому.

Іван, житель Чернігова:

Газ, вода, теплая вода. Сейчас все есть. А так - газу не было. Ходили вон туда в соседний дом. Там газ был.

Тетяна Михайлівна, жителька Чернігова:

Ми готували там собі поїсти. Бігали по магазинах, шукали воду, харчі. Завдяки нашим турботам, проханням нас просто приєднали: оту зварили трубу, включили газ, він появився буквально два тижні назад.

Але чому його не було?

Володимир Міщенко, головний інженер АТ "Чернігівгаз":

Від взривноі волни його оце так пошкодило і він зараз в такому стані. Відновлювати зараз ось цю частину змоги не було.

Тому вирішили піти в обхід! Тобто, закільцювати систему подачі газу.

Володимир Міщенко, головний інженер АТ "Чернігівгаз":

Де є змога постачання, де немає розрушень у квартирах. Проклали резервний газопровід і підключили всіх мешканців, які в змозі користуватися газом. Наша бригада виконала ці роботи протягом однієї доби.

Тепер у цих будинках підключено третину споживачів. Підводити газ до решти - просто немає сенсу.

Алла Ярова, голова правління АТ "Чернігівгаз":

Картинка, которая у меня за спиной, это и есть целесообразность. Потому что фактически, на сегодняшний день, отсутствуют собственники жилья и оно не приспособлено к нормальным условиям. Было отключено от системы газоснабжения около 40 домов. Многоэтажных. На сегодня, 10 домов остаются без газоснабжения.

Відновлення газопостачання триватиме до кінця травня. Місто потроху оживає. До будинків підключають воду. А по вулицях десятки автокранів - налагоджують комунікації. Працюють і в передмісті. Там роботи в рази більше.

Богдан Вербицький, кореспондент:

Село Новоселівка. Туди, прямо по дорозі білорусь та росія. Там в декількох кілометрах Чернігів. Били сюди росіяни з усього. В селі - десятки зруйнованих будинків.

Ніна, жителька села Новоселівка:

У нашого села 90 процентів. 90 процентів! Це ж ви бачите токо тута! А ще ж там у нас вулиця іде по лугу. А там над трасою.

Комунікації перебиті по всьому селу! Авіабомби падали прямо на магістральні газопроводи. Деякі ділянки тут вже відновили. Інші - перевіряють. Ми долучаємося до процесу.

⁃ Слышишь? ⁃ Так, чую. ⁃ Вот. Это самое максимальное усиление. Это естественное повреждение.

Простою мовою: цей апарат реагує на витік газу. Якщо труба "негерметична" - звучить сигнал. Над відновленням газопостачання тут працюють цілодобово. Найскладніше було спочатку. Зараз - "уже звикли".

Алла Ярова, Голова правління АТ "Чернігівгаз":