Літаки окупантів обстріляли територію росії на кордоні із Сумською областю [ Редагувати ]
російська авіація двічі завдала ракетно-бомбових ударів по території Сумської області. Під час обстрілу прикордонного пункту "Юнаківка" ворожі літаки обстрілювали не лише українську, а й відкривали вогонь по російській території.
Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.
"Сьогодні після обіду (7 травня, - ред.) ворожі літаки, які заходили з боку рф, двічі завдали ракетно-бомбового удару по українській території", - йдеться в повідомленні.
У прес-службі уточнюється, що удари були завдані на відстані близько 20 км один від одного парами літаків, найімовірніше Су-35.
"Обидва обстріли сталися на ділянці відділу прикордонної служби "Юнаківка" Сумського загону. Українські прикордонники, що несли службу на цьому напрямку, встигли сховатися, - додають прикордонники. - Під час однієї з атак ворожі літаки обстрілювали не лише українську, а й відкривали вогонь по російській території".
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