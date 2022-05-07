Усіх жінок, дітей та людей похилого віку з "Азовсталі" евакуйовано - Верещук [ Редагувати ]
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У Маріуполі з "Азовсталі" евакуювали усіх жінок, дітей та людей похилого віку.
Про це повідомляє віце-прем’єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірину Верещук.
За її словами, частину гуманітарної операції вже виконали.
"Наказ Президента виконано: всіх жінок, дітей та людей похилого віку з Азовсталі евакуйовано. Цю частину маріупольської гуманітарної операції завершено", - написала Верещук.
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