Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо відвідав зруйнований рашистами Ірпінь під Києвом. Світлини екскурсії Трюдо по місту виклав у соцмережі мер Ірпеня Олександр Маркушин.

Він приїхав до Ірпіня, щоб на власні очі побачити весь той кошмар, який вчинили з нашим містом російські окупанти. І, звичайно, був шокований. Адже він побачив спаленими та повністю зруйнованими не військові об'єкти, а будинки ірпінчан, які ще недавно раділи життю та будували свої плани на майбутнє.

За словами градоначальника, найближчим часом влада Ірпеня звернеться до Канади з проханням про допомогу у відновленні інфраструктури міста.

Це перший візит Джастіна Трюдо до України з початку російського вторгнення. Нагадаємо, що він назвав дії росії в Україні геноцидом.

Раніше сьогодні, 8 травня, Україну відвідала перша леді США Джилл Байден. Вона зустрілася із дружиною президента України Оленою Зеленською в Ужгороді.