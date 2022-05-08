Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо відвідав Ірпінь [ Редагувати ]
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо відвідав зруйнований рашистами Ірпінь під Києвом. Світлини екскурсії Трюдо по місту виклав у соцмережі мер Ірпеня Олександр Маркушин.
Він приїхав до Ірпіня, щоб на власні очі побачити весь той кошмар, який вчинили з нашим містом російські окупанти. І, звичайно, був шокований. Адже він побачив спаленими та повністю зруйнованими не військові об'єкти, а будинки ірпінчан, які ще недавно раділи життю та будували свої плани на майбутнє.
За словами градоначальника, найближчим часом влада Ірпеня звернеться до Канади з проханням про допомогу у відновленні інфраструктури міста.
Це перший візит Джастіна Трюдо до України з початку російського вторгнення. Нагадаємо, що він назвав дії росії в Україні геноцидом.
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