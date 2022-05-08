Перша леді США Джилл Байден 8 травня приїхала з робочим візитом до України. Зокрема, вона прибула до Ужгорода.

Про це повідомляється в Telegram Закарпатської обласної ради.

Повідомляється, що Джилл Байден провела зустріч із українською першою леді Оленою Зеленською. Вони відвідали одну зі шкіл, куди розселили переселенців з регіонів, де продовжуються бойові дії.

"Візит першої леді Байден є демонстрацією підтримки України з боку високопосадовців США", - йдеться в повідомленні.

Візит Джилл Байден не анонсувався, тримався у максимальній таємниці та був закритий для ЗМІ. На зустрічі була лише прес-служба Білого дому