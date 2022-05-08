Перша леді США приїхала з робочим візитом до України [ Редагувати ]
Перша леді США Джилл Байден 8 травня приїхала з робочим візитом до України. Зокрема, вона прибула до Ужгорода.
Про це повідомляється в Telegram Закарпатської обласної ради.
Повідомляється, що Джилл Байден провела зустріч із українською першою леді Оленою Зеленською. Вони відвідали одну зі шкіл, куди розселили переселенців з регіонів, де продовжуються бойові дії.
"Візит першої леді Байден є демонстрацією підтримки України з боку високопосадовців США", - йдеться в повідомленні.
Візит Джилл Байден не анонсувався, тримався у максимальній таємниці та був закритий для ЗМІ. На зустрічі була лише прес-служба Білого дому
по темі
Спікер Палати Представників Конгресу США Ненсі Пелосі розкрила теми, які обговорила з президентом України Володимиром Зеленським під час свого сьогоднішнього візиту до Києва
Ленд-ліз для України щойно прийняли в США
Міністерство закордонних справ росії направило США ноту протесту з вимогою припинити постачати озброєння Україні
Заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд розповіла, що ніхто не може виключити, що путін застосує тактичну ядерну зброю у війні з Україною
У відомстві підкреслили, що українські військові продовжують утримувати позиції в місті