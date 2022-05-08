У Лисичанську після обстрілу палає нафтопереробний завод [ Редагувати ]
У Лисичанську після російського обстрілу горить нафтопереробний завод. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Внаслідок влучання рашистських снарядів загорілися виробничі потужності заводу, а саме установка з отримання сірки та станція змішування речовин.
Площа пожежі 360 кв. м., є загроза вибуху сусідньої групи резервуарів. Рятувальники намагалися приборкати вогонь, проте почався артилерійський обстріл, і пожежники були вимушені зупинитися, та покинули зону небезпеки.
Гасіння неможливе НПЗ. Обстріли рашистів не вщухають.
Нагадаємо, що раніше окупанти знищили в Лисичанську найкращу гімназію Луганщини.
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