Одеса 8 травня зазнала потужного ракетного обстрілу. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

За заявами українських військових, по місту випустили три ракети, одну збила система ППО, дві інші потрапили до житлового Київського району міста на узбережжі. Постраждали готелі та пляж.

Голова Одеської обласної держадміністрації Максим Марченко розповів, що по території регіону впродовж дня було завдано кілька ракетних ударів. Чотири ракети вдалося збити ППО, ще одна потрапила до житлового будинку, постраждала молода дівчина.

У Болградському районі зруйновано підстанцію, через що в шести населених пунктах немає світла. Пошкоджені цивільні об’єкти та об’єкти інфраструктури області.

7 травня по Одесі випустили 7 ракет. Рашистам вдалось пошкодити злітно-посадкову смугу місцевого аеропорту й одне з міських підприємств. Про постраждалих не повідомлялося.

Нагадаємо, що президент Зеленський прокоментував ракетний обстріл Одеси словами: "Такий ось День примирення".