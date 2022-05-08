"Такий ось День примирення": Зеленський про дев'ять ударів по Одеській області [ Редагувати ]
В неділю, 8 травня 2022 року, у День пам'яті та примирення російські війська завдали кілька ракетних ударів по Одеській області. Про це стало відомо під час брифінгу президента України Володимира Зеленського за підсумками зустрічі з прем'єром Хорватії Андрієм Пленковичем.
Зафіксовано дев'ять прильотів.
Що стосується "ракетних" сюрпризів з боку російської федерації ... Я окреслив цинізм того, що відбувається, - дев'ять прильотів по Одеському регіону 8 числа в День пам'яті і примирення. Ось таке примирення і така пам'ять про боротьбу з нацизмом.
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