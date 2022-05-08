В неділю, 8 травня 2022 року, у День пам'яті та примирення російські війська завдали кілька ракетних ударів по Одеській області. Про це стало відомо під час брифінгу президента України Володимира Зеленського за підсумками зустрічі з прем'єром Хорватії Андрієм Пленковичем.

Зафіксовано дев'ять прильотів.