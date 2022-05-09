Путін не оголосив війну Україні. І не наважився на загальну мобілізацію у росії. Напередодні низка західних видань, зокрема "Сі-Ен-Ен", прогнозували, що кремлівський диктатор піде на ці кроки 9 травня. Але прогноз виявився хибним.

Також поширювалася інформація, що у святковому параді братиме участь так званий "літак судного дня" - мобільний пункт керування військами на випадок ядерної війни. Це мало стати демонстрацією готовності путіна натиснути на червону кнопку. Але... і тут невдача. Авіацію цього разу взагалі до параду не залучали.

В той час коли весь цивілізований світ зі смутком пригадує мільйони жертв Другої світової війни, на росії масове святкування. До цього дня вони готуються, як завжди, завчасно і ретельно. Друкують фотографії дідів, для проходу в "бєссмєртному полку", хоча в цьому році дещо змінилося, з'явилися нові псевдо герої.

В первые ряды выстраивается бессмертный батальйон, все, кто прошел Сирию, Афганистан, Чечню, на данный момент в Украине. Я считаю, что мы должны помнить!

А ще невід'ємний атрибут побєдобєсія - помаранчево-чорна стрічка.

Очень много кто подходит и просит по нескольку ленточек. - Обычно георгиевская лента носится, как правило, на груди, слева, ближе к сердцу. Потому что - это символ нашей гордости и победы.

За порєбріком свято вірять, чим більше стрічок повісиш, тим краще дідам, які воювали! Тому патріоти беруть стільки скільки є. Традицією вже стало долучати дітей до цього абсурду. За тиждень в усіх дитячих садочках малюки змінили свій одяг на воєнну форму. І чи то в покарання, чи то як відзнака, декому дісталися картонні танки та літаки.

Командир танкистов Татева Рима, за танкистами воздушный парад, группа из 4 самолетов, в составе летчиков подготовительной группы.

Не відміну від садочка, на червоній площі скачували участь літаків в параді. Мовляв... погодні умови завадили. Біля кремля на трибунах, жодного іноземного гостя - лише ветерани, політики та військові командувачі. Але не всі. Не видно начальника генштабу збройних сил рф Валерія Герасимова. Тиждень тому українські ЗМІ повідомляли про його поранення на Харківщині.

путін знову скористався нагодою публічно виправдати перед своїм народом варварський масштабний напад на Україну. Ця повторювана мантра про загрозу з боку НАТО - гідна стати мемом не менше, ніж слова Лукашенка про те, звідки на Білорусь готувався напад.

Страны НАТО не захотели нас услышать.. Планомерно создавалась абсолютно неприемлемая для нас угроза. Причем непосредственно у наших границ.

На цьому гучні заяви кремлівського лідера і вичерпалися. Без офіційного оголошення війни, без заклику до мобілізації. Без параду полонених. І навіть без масштабної демонстрації військової техніки.