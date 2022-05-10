"Євробачення" 10 травня: де дивитися виступ Kalush Orchestra [ Редагувати ]
У вівторок, 10 травня, Kalush Orchestra виступатимуть на півфіналі Євробачення-2022. Початок о 22:00.
Український гурт виступатиме під номером 6.
Де дивитися онлайн:
- У телеефірі UA: Культура (є у додатку "Дія")
- На Facebook-сторінці "Євробачення"
- На сайті "Суспільне Євробачення"
- На YouTube-каналі "Євробачення" Україна
- Слухати: на хвилях "Радіо Промінь".
Українці за кордоном можуть підтримати наших представників у першому півфіналі з номерів мобільного оператора країни, де вони знаходяться (якщо ця країна бере участь у цьому півфіналі, а також італійських та французьких номерів).
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