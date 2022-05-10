Облога Чернігова тривала один місяць, один тиждень і один день

Чернігів. Сьогодні місто згадує події Другої Світової. 1945 року Чернігів визнали одним із найбільш постраждалих населених пунктів Європи. Нацисти зруйнували його на 70%. У 2022 році російська армія намагалася захопити Чернігів з першого ж дня нападу на Україну. І весь цей час окупанти невпинно бомбардували нескорений Чернігів. Артилерією та авіацією зруйнували близько чверті території.

З руїн стародавнього міста повернулась наша знімальна група. Репортаж моєї колеги Анастасії Даугулє.

Анастасія Даугулє, кореспондентка:

Центральний район Чернігова. Вулиця Чорновола. На цю звичайну житлову багатоповерхівку російській літак скинув Фаб-500, фугасну авіабомбу вагою 500 кг. Ця бомба забрала 50 життів і зруйнувала безліч людських доль.

Будинок більше непридатний для життя. Тут взагалі небезпечно знаходитись. Але мешканці майже щодня приходять в зруйновані квартири. Знайти щось вціліле. Переконатись, що все - не страшний сон, і в них більше немає - минулого. Як у Наталії Волянінової - не лишилося навіть дверей.

Наталія Волянінова, житель Чернігова:

Ось так виглядає моє помешкання. Ось так виглядає кімната моєї матері. Я не знаю, що мені з цього забирати, що викинути і що далі робити? В що вдягатись? Що взувати? Де жити взагалі, на чому спати?

Наталію врятувало диво. Коли почула гул літака, схопила маму і доньку - і вибігла в коридор. Останнє, що робила перед авіаударом - в'язала ошатний берет.

Воно збереглося, ви не повірите! (жінка показує рожевий клаптик) Я в'язала! Щоби відволіктися, як звичайна жінка, щоб не думати про те, як тебе бомбардують.

Чернігів бомбардував один з "асів путіна", він прославився авіанальотами ще в Сирії. В Україні був збитий і взятий в полон. Каже, не бачив, куди саме летіли його бомби.

Олександр Красноярцев, пілот літака Су-34 збройних сил рф:

С высока видно, что куда-то упали. Но куда именно… Когда меня сбили, я видел, что школа была разрушена в Чернигове. И здания.

Не треба клеїти дурня. Вони все прекрасно бачили, - впевнений мер Чернігова. Міська влада веде сумний підрахунок: 314 загиблих, безліч поранених; 10 тисяч зруйнованих квартир і тисячі приватних будинків. Немаючі змоги дістатися під обстрілами цвинтаря, ховали людей просто в парку.

Владислав Атрошенко, міський голова Чернігова:

Льотчики російської авіації, російської армії свідомо бомбардували з низьких висот мирних людей в багатоповерховій забудові, де точно ніколи в житті не було військових об'єктів, і він це чітко бачив з висоти 300-500 метрів. З якої, за його ж словами, за його ж показами, цього заарештованого Красноярцева - він міг прочитать назви великих гіпермаркетів. Він точно бачив 16-поверховий, 9-повреховий будинки. І він точно бачив, що там немає ніяких казарм чи аеродромів.

Це можна назвати війною армії з армією? Ні. Це знищення населення, це терористична організація - російська армія. А росія - це фашистська країна. Фашисти намагались знищувати Чернігів і тоді - і зараз.

На кадрах хроніки, яку знімали німецькі оператори в 1941 році, видно вулиці Чернігова, які трощили, так само як і зараз - артилерією і авіацією. Це просто божевільне віддзеркалення - констатують історики. Російські війська зруйнували в Чернігові ті самі будівлі, що й нацисти. Тактика наступу - наче під копірку з гітлерівської мапи.

Олександр Бондар, історик, кандидат історичних наук:

Якщо подивитись на дії військ - то вони майже тотожні. І зруйновані ті населені пункти, які були зруйновані в 1941 році. Вони так само зруйновані й зараз. Облога тоді, в 41-му році, битва за Чернігів - тривала майже місяць. Трошки понад три тижні. Тепер ми бачимо, що битва тривала 37 днів. Це трошки більше ніж місяць.

Стадіон імені Гагаріна - футбольна краса міста - перетворений на переоране поле. В його історії - це вже було. 80 років тому.

Анастасія Даугулє, кореспондентка:

Головна спортивна арена Чернігова була сильно пошкоджена під час Другої світової. Тоді стадіон бомбардували нацисти. У 2022 році знову атакувала - але вже російська авіація. Три фугасні бомби.

Навіщо зруйнували стадіон і бібліотеку в архітектурній перлині, старовинній садибі Тарновського? У чернігівців є відповідь:

Олександр Бондар, історик, кандидат історичних наук:

Логіка єдина була - залякати. Військових тут і поряд не було. Вони всі на окраїнах. Їх в центрі взагалі не було. Це було - залякати.

Облога Чернігова тривала один місяць, один тиждень і один день. За цей час з міста виїхало щонайменше 60% населення. І це - ще один потужний удар по регіону.

Владислав Атрошенко, міський голова Чернігова:

Найтяжчі втрати нас чекають попереду. Дуже велика кількість людей ніколи не повернеться в Чернігів.

Зруйновані - ТЕЦ, водогони. Школи і лікарні. Мости. Підприємства.

Анастасія Даугулє, кореспондентка:

Це готель "Україна". Донедавна один із центральних готелів Чернігова. Міністерство оборони росії заявило, що тут нібито ховались "іноземні найманці". Готель зруйновано ракетним ударом.

В'ячеслав Чаус, голова Чернігівської військової обласної адміністрації:

Жоден мешканець Чернігова не відчуває себе сьогодні в безпеці. Це, мабуть, страшніше.

До "братської" білорусі звідси - менш як сто кілометрів. Поки ми розмовляємо з губернатором, лунає чергова сирена.

Керівник області каже: треба відновлювати мости, електрику й житло. Але першочергове навіть не це:

В'ячеслав Чаус, голова Чернігівської військової обласної адміністрації:

Проблема номер один: замінована територія. Дуже, дуже багато мін по собі залишила москальська мразота. У нас велика область, вони скрізь були. Для мене рашизм - це продовження того фашизму, який ми вже перемагали.

На розмінування регіону потрібно не менше двох років. В Чернігів направляють бригади з усієї країни. Саме тут працює пес Патрон, учасник чернівського загону ДСНС.

Коли ми поїхали в Чернігів, знайомі питали: а ті красиві церкви, монастирі княжої доби - невже теж втрачені? Хороша звістка з Чернігова: головні старовинні символи - місцями посічені "касетами", але - стоять.

Анастасія Даугулє, кореспондентка:

Легендарні чернігівські храми російську навалу витримали. Ось, наприклад, середньовічний мур Єлецького Успенського монастиря. А це - наслідки "градів". Мур "гради" витримав.

З інших добрих новин.

Німеччина і Дортмундська "Боруссія" готові відновити чернігівський стадіон. Вони не забули Андрія Ярмоленка, який починав саме на цій арені.

Російському льотчику Красноярцеву - офіційно повідомлено про підозру у вчиненні тяжкого злочину, порушення законів війни. До 15 років.

По телевидению об'явили, что тут нацизм. А оказалось, что нацизм - это по-другому здесь. Это люди, которые свою родину любят и защищают.

Пес Патрон отримав від Президента відзнаку "За віддану службу".

Перед готелем "Україна" - розквітли тюльпани.

Наталія з вулиці Чорновола мріє дов'язати свій рожевий берет.

Наталія Волянінова, житель Чернігова: