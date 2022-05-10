На Донеччині за добу росіяни вбили чотирьох мирних жителів, ще семеро - поранені

Наша перемога кується зараз - на всіх фронтах. Економічному, дипломатичному, політичному. І звісно, на полі бою. Як і тоді - під час Другої світової. І на полі бою - ми маємо беззаперечні успіхи. Навіть на найважчій ділянці - на Донбасі. Рашисти й далі стирають там з землі - цілі села. Євген Соломін - детальніше про новини зі сходу України.

Проводити аварійно-пошукові роботи над розбомбленою у Білогорівці школою фахівці Держслужби з надзвичайних ситуацій могли тільки протягом перших годин після бомбардування. У заклад, де ховалися у підвалах щонайменше 90 людей, днями потрапила російська авіабомба і повністю його знищила.

Рятувальники встигли витягти з-під завалів 27 постраждалих, у тому числі 11-річну дівчинку. З травмами їх евакуювали до Дніпра. Також стало відомо про двох загиблих волонтерів із Закарпаття. Назар Дичук та Дмитро Биць, які допомагали евакуювати людей із Луганщини, разом із селянами переховувалися у підвалах школи.

Нині рятувальники, через постійні обстріли, не можуть відновити пошукові роботи ані на місці руйнування школи, де досі залишаються до 60 людей, ані в селі Шипилівка, де стався обвал двоповерхового будинку. Там можуть перебувати 11 людей. Вони перестали виходити на зв'язок. Але ймовірність, що вони живі - висока.

Ліз Трас, голова МЗС Великої Британії:

В жаху від останньої російської атаки на школу, в результаті якої загинули невинні люди, що ховалися від російських обстрілів. Умисні напади на цивільне населення і цивільну інфраструктуру рівносильні військовим злочинам. Ми доб'ємося того, щоб путінський режим був притягнутий до відповідальності.

Наші військові відійшли від Попасної. Адже, за їхніми даними, місто росіяни перетворили на суцільні руїни - Попасної фактично вже більше не існує.

Тривають бої також у районі Рубіжного, Воєводівки, Гірського, Тошківки, Катеринівки, Золотого-4. А поблизу Білогорівки, де рашистам вдалося прокласти понтонний міст через річку Сіверський Донець, нашим захисникам вдалося цю переправу знищити.

Сергій Гайдай, начальник Луганської обласної військової адміністрації:

Переправи немає, вона зруйнована. Від танків - там башня. Під водою стирчить. Пару "бех" там наші попалили. Десь 80 орків там сховались, але сподіваюсь, що їх знайдуть і знищать повністю, щоб неповадно було до нас лазити.

Після того, як орки влучили у Попаснянський водоканал, без води лишилося близько мільйона людей - і на підконтрольній, і на тимчасово окупованій території. Перебиті також газогони, є проблеми зі світлом та зв'язком. Єдина лікарня в Сєвєродонецьку, хоч і напівзруйнована, - продовжує працювати.

Роман Водяник, головний лікар Сєвєродонецької міської лікарні:

Оперувати на сьомому поверсі, де знаходиться наша хірургія - не дуже комфортно при таких обстрілах. Не можна привкнути до війни, не правильно, коли обстрілюють храми, школи, лікарні.

Евакуаційні напрямки з Луганщини сьогодні не працюють. Усе через те, що траса Лисичанськ-Бахмут, яку прозвали "дорогою життя" - під постійними обстрілами росіян. Не змогли волонтери доправити й гуманітарну допомогу. Але це тимчасово - переконують наші захисники. Невдовзі маршрут знову стане безпечним.

На Донеччині російські загарбники поцілили в Георгіївський скит Святоуспенської Святогірської лаври у селі Долина. Жодного військового об'єкту, жодного солдата чи зброї - тут не було, лише ченці та переселенці.

Юрій Кочевенко, офіцер 95-ї ОДШБ:

"Руський мир" прийшов і прицільно роздовбав цю церкву. Це був не перший сюди приліт.

На Донеччині за добу росіяни вбили чотирьох мирних жителів, ще семеро - поранені.

Руйнувань у регіоні за добу зазнали понад 30 цивільних об'єктів: житлові будинки, медзаклади, промислові та комунальні підприємства.

Ярослав Левченко, заступник начальника Курахівського відділу полції:

Обстрілюють з усього, чого тільки можна: і гради, і фосфор. Новомихайлівка - населений пункт, Красногорівка - щоденно. То снаряди, та гради прилітають місцевим жителям.

Під обстрілами росіян - Миколаївка, Авдіївка, Соледар, Торецьк, Вугледар, Залізне, Парасковіївка, Дробишеве та ще близкьо 10 сіл і селищ уздовж лінії фронту. Втім наші захисники мають певні успіхи на цьому напрямку.

Павло Ковальчук, речник Генерального Штабу Збройних Сил України:

Успішно відбито шість атак ворога, знищено 20 танків, одну артилерійську систему, 28 одиниць бойової броньованої техніки, один спеціальний броньований автомобіль та 5 одиниць автомобільної техніки противника.

Справжній феєрверк влаштували бійці 128 окремої гірсько-штурмової бригади. Один влучний постріл - і здетонував боєкомплект ворожої техніки, яку вони вирішили приховати у степах України.