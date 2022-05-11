США передадуть Україні ще одну партію гелікоптерів Мі-17. Про це заявив на брифінгу представник Пентагону.

Збройним силам України відправлять 11 гвинтокрилів російського виробництва, які призначалися для афганської армії.

З цих додаткових 11-ти Мі-17... перший вирушає сьогодні (10 травня - ред.).

ЗСУ вже отримали від США 17 вертольотів Мі-17. Гелікоптери сімейства Мі-8/17 виробляються холдингом "Вертольоти Росії" ("Ростех").

На початок листопада 2022 року у всьому світі експлуатувалося майже 3 тис. вертольотів сімейства Мі-8/17 - це 14% парку військових гвинтокрилів.

На початок листопада 2022 року у світі на озброєнні перебувало понад 20 тис. військових гелікоптерів.

ТОП бойових вертольотів:

S-70/UH-60 Black Hawk (США) - 4 тис. одиниць (19% загальносвітового парку).

AH-64 Apache (США) - 1,2 тис. (6%).

Мі-24/35 (росія) - 1 тис. (4%).

Нагадаємо, що США заборонили постачати до росії вантажівки, двигуни та підшипники.