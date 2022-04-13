Пентагон розглядає можливість надання Україні в новому пакеті військової допомоги гвинтокрилів Мі-17 і позашляховиків Humvee. Про це повідомляє газета Washington Post з посиланням на представників американської адміністрації.

Новий пакет військової допомоги Києву може оцінюватися в $750 млн. Водночас американські урядовці поки що не ухвалили остаточне рішення про те, які саме види озброєння передати Україні.

Попередньо відомо, що в пакеті фігурували, зокрема, гаубиці, безпілотні літальні апарати берегового захисту, а також костюми радіаційного, хімічного та біологічного захисту. Чи залишаться всі ці пункти у фінальному пакеті - невідомо.

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7 квітня сенат США схвалив проект закону про "лендліз" для України, який має спростити надання військової допомоги.

12 квітня представник Пентагону повідомив, що США та союзники поставляють зброю Україні майже безперервно по землі та 8-10 авіарейсами на день. Помічник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван повідомляв про плани поставити Україні системи берегової охорони для нейтралізації загроз у Чорному морі.