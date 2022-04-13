Пентагон розглядає передачу Україні гелікоптерів Мі-17 і позашляховиків Humvee - ЗМІ [ Редагувати ]
Пентагон розглядає можливість надання Україні в новому пакеті військової допомоги гвинтокрилів Мі-17 і позашляховиків Humvee. Про це повідомляє газета Washington Post з посиланням на представників американської адміністрації.
Новий пакет військової допомоги Києву може оцінюватися в $750 млн. Водночас американські урядовці поки що не ухвалили остаточне рішення про те, які саме види озброєння передати Україні.
Попередньо відомо, що в пакеті фігурували, зокрема, гаубиці, безпілотні літальні апарати берегового захисту, а також костюми радіаційного, хімічного та біологічного захисту. Чи залишаться всі ці пункти у фінальному пакеті - невідомо.
7 квітня сенат США схвалив проект закону про "лендліз" для України, який має спростити надання військової допомоги.
12 квітня представник Пентагону повідомив, що США та союзники поставляють зброю Україні майже безперервно по землі та 8-10 авіарейсами на день. Помічник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван повідомляв про плани поставити Україні системи берегової охорони для нейтралізації загроз у Чорному морі.
по темі
Сполучені Штати Америки є відповідальними за надання Україні всього необхідного озброєння для захисту від Росії. В Україну мають бути негайно відправлені системи протиповітряної оборони, винищувачі та інше летальне озброєння. Про це заявив американський сенатор від штату Техас Тед Круз
США нададуть Україні протитанкові системи Javelin на 100 млн доларів. Про це повідомив держсекретар Ентоні Блінкен, якого цитує Reuters
Вже найближчим часом Штати передадуть Україні 100 менш потужних безпілотників Switchblade-300 з запасів Міноборони. Дрони "серії 300" важать 2,5 кг, вони призначені для знищення особового складу та легких транспортних засобів. Американські військові називають їх "літаючи дробовики"
США схвалили продаж Болгарії восьми винищувачів F-16 Block 70, щоб підвищити безпеку країни в умовах агресії росії проти України. Раніше звучали припущення, що Болгарія може передати свої літаки Су-25 та МіГ-29 українській армії, якщо отримає від США нові винищувачі
У середу, 13 квітня, в Пентагоні відбудеться зустріч за участі восьми провідних виробників зброї США, щоб обговорити поставки зброї Україні. За словами одного з співрозмовників агенства, півторагодинну зустріч проведе відділ закупівель та постачання Пентагону. Очікується, що на ній буде присутній заступник міністра оборони Кетлін Хікс