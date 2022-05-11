Команда кухарів-волонтерів обіцяє і далі готувати їжу до нашої Перемоги!

Від комунальних питань - до кулінарних. У Дніпрі члени кількох місцевих ОСББ об'єдналися і готують обіди для лікарень, бійців тероборони та переселенців. Смакота народжується в приміщенні кухні-студії, власниця якої до війни проводила там кулінарні "батли" та майстер-класи. Про їжу з присмаком перемоги - Артур Терещенко.

У нас сегодня по плану гороховый суп с копчеными ребрами, картошка с укропом, куриное филе…

А ще на вибір кілька салатів, млинці із начинкою, смажені пиріжки та компот. Таке меню чи не щодня пропонує команда волонтерів із Дніпра.

Представниці кількох дніпровських ОСББ понад два місяці готують обіди для бійців тероборони, поранених у шпиталях та переселенців.

Ольга Пономарьова - власниця кулінарної студії. До війни жінка в цьому приміщенні проводила майстер-класи та готувала фуршети. А нині разом із подругами Ольга організувала волонтерську кухню.

Ольга Пономарьова – волонтерка:

Каждая девочка - хозяйка на своей кухне, но здесь мы пытемся найти компромисы. Кто-то говорит так - один отвечает за соль, второй - за поменшать, чтоб не сгорело.

Нагодувати кількасот людей - справа непроста. Четверо помічників вдома випікають пиріжки та десерти, ще шестеро - представниці різних професій у мирному житті, на волонтерську кухню ходять як на роботу.

Меню жінки продумують на тиждень. Переконують: робота рятує від похмурих думок.

Олена Чечель – волонтерка:

Мы когда приходим, начинаем смеяться, спрашивать, девочки у кого какие новости? Мы просто отвлекаемся, там песни поём, веселимся. Мы просто забываем что такое война. Мы забываем.

Кошти на продукти збирають звідусіль. Дуже допомагають оголошення в соціальних мережах.

Анастасія Стець – волонтерка:

Мы делаем посты в фейсбуке с нашими видео, фотографиями. Нам сбрасывают люди: кто 50 гривен, кто 100, кто 1000, кто 3000. По разным возможностям., но каждый раз люди очень отзываются, мы очень благодарны.

Команда кухарів-волонтерів обіцяє і далі готувати їжу до нашої ПЕРЕМОГИ!!!