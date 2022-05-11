На окупованій частині Донеччини заблокували Facebook та Instagram [ Редагувати ]
На окупованій частині Донецької області заблоковано доступ до соціальних мереж Facebook та Instagram. Про це повідомляє таку зване "Мінзв'язку ДНР".
На территории "Донецкой Народной Республики" операторы связи приступили к блокированию запрещенной информации, несущей угрозу её жителям.
В частности, уже заблокирован доступ к информационным ресурсам американской компании Меta, разрешившей в своих соцсетях призывы к насилию в отношении русскоязычных пользователей.
Окупанти вже оголосили про плани заблокувати Facebook і Instagram на території окупованої Херсонщини.
Нагадаємо, що суд у Росії заборонив Facebook та Instagram.
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