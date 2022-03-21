Суд в россии запретил Facebook и Instagram [ Редактировать ]
Тверской суд Москвы признал американскую компанию Meta Platforms. Inc. (владелец Facebook, Instagram, WhatsApp) экстремистской организацией. Теперь ее деятельность на территории россии запрещена.
Суд постановил начать блокировку в россии Facebook и Instagram немедленно, при этом на WhatsApp блокировка не распространяется. При этом россиян пообещали не наказывать за использование Facebook и Instagram.
Поводом для запрета американских соцсетей в россии послужило обращение Генпрокуратуры РФ, направленное в суд. Ранее Следственный комитет россии возбудил уголовное дело о призывах к насилию и убийствам в отношении россиян в связи с действиями сотрудников компании.
10 марта на фоне российского вторжения в Украину компания изменила политику модерации соцсетей, перестав удалять в некоторых странах призывы к насилию в отношении российских военных и пожелания смерти Владимиру Путину и Александру Лукашенко. Позже такие посты разрешили писать только пользователям из Украины.
На следующий день Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело на сотрудников Meta о публичных призывах к экстремизму, а Генпрокуратура потребовала признать компанию "экстремистской организацией". 11 марта Роскомнадзор ограничил работу Instagram и Facebook в России.
14 марта в России заблокировали Instagram на основании "размещения информации, содержащей призывы к насилию против российских граждан". Facebook заблокирован в РФ с 4 марта.
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