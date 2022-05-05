Окупаційна адміністрація Херсонської області має намір заборонити соціальні мережі, які на їхню думку шкодять стабільності в регіоні. Про це повідомляє "Укрінформ".

Кирило Стремоусов, якого окупаційні війська призначили "заступником голови військово-цивільної адміністрації Херсонської області", повідомив, що найближчим часом на території області будуть заборонені Facebook, Instagram Фейсбук "та інші групи, що дискредитують навіть своїми назвами наш регіон".

Він також переконаний, що іноземні соціальні мережі виступають як екстремістські організації, спрямовані на дестабілізацію ситуації в нашому регіоні.