Перший російський військовий постане перед судом за вбивство мирного українця - Венедіктова (фото) [ Редагувати ]
Офіс генерального прокурора направив до суду обвинувальний акт стосовно російського військового, який вбив мирного жителя в Сумській області. Про це повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.
Перший російський військовий постане перед судом за вбивство цивільного на Сумщині. Офіс Генпрокурора скерував до суду обвинувальний акт відносно командира відділення в/ч 32010 "4 танкова Кантемирівська дивізія Московської області" Вадима Шишимаріна.
Вбивця Вадим Шишимарін
Слідство встановило, що 21-річний російський військовий 28 лютого 2022 року вбив беззбройного мешканця смт Чупахівка Сумської області, який вів узбіччям дороги велосипед.
Перед цим колону, в якій був сержант Шишимарін розбили наші ЗСУ. Втікаючи, він із ще 4 співслужбовцями обстріляли з автоматів приватний автомобіль та заволоділи ним. На вкраденій машині з пробитими ними ж колесами загарбники заїхали в село. Дорогою побачили чоловіка, який повертався додому і говорив по телефону. Один із військових наказав сержанту вбити цивільного, щоб він не повідомив про них українським захисникам.
Окупанти застрелили 62-річного чоловіка за кілька метрів від його будинку.
Наразі вбивця перебуває під вартою. За порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.
Нагадаємо, що прокуратура висунула підозру ще трьом росіянам за вбивства в Бучі.
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