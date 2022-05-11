Офіс генерального прокурора направив до суду обвинувальний акт стосовно російського військового, який вбив мирного жителя в Сумській області. Про це повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.

Перший російський військовий постане перед судом за вбивство цивільного на Сумщині. Офіс Генпрокурора скерував до суду обвинувальний акт відносно командира відділення в/ч 32010 "4 танкова Кантемирівська дивізія Московської області" Вадима Шишимаріна.

Вбивця Вадим Шишимарін

Слідство встановило, що 21-річний російський військовий 28 лютого 2022 року вбив беззбройного мешканця смт Чупахівка Сумської області, який вів узбіччям дороги велосипед.

Перед цим колону, в якій був сержант Шишимарін розбили наші ЗСУ. Втікаючи, він із ще 4 співслужбовцями обстріляли з автоматів приватний автомобіль та заволоділи ним. На вкраденій машині з пробитими ними ж колесами загарбники заїхали в село. Дорогою побачили чоловіка, який повертався додому і говорив по телефону. Один із військових наказав сержанту вбити цивільного, щоб він не повідомив про них українським захисникам.

Окупанти застрелили 62-річного чоловіка за кілька метрів від його будинку.

Наразі вбивця перебуває під вартою. За порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Нагадаємо, що прокуратура висунула підозру ще трьом росіянам за вбивства в Бучі.