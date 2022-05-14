Зеленський провів зустріч з делегацією Сенату США [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з делегацією Сенату США на чолі з лідером республіканців у верхній палаті Конгресу Мітчеллом Макконнеллом.
Зеленський зазначив, що такий візит – це насамперед потужний сигнал двопартійної підтримки нашої країни з боку американського Конгресу.
"Дякую за ваше лідерство у допомозі у нашій боротьбі не лише за свою державу, а й за демократичні цінності та свободи. Ми дуже цінуємо це”, - наголосив глава української держави.
Також Зеленський висловив сподівання, що Сенат США оперативно затвердить пакет додаткового фінансування для підтримки українського народу, який уже був розглянутий у Палаті представників та збільшений з 33 млрд долларів до 39,6 млрд долларів США.
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