Президент Угорщини Каталін Новак засудила вторгнення росії в Україну. Вона закликала розслідувати військові злочини рф.

Новак заявила, що згодом приїде до Польщі і це буде жестом для налагодження відносин з Варшавою.

Повідомляється, що відмова Угорщини відправляти зброю до України та її протидія запланованому ЄС ембарго на імпорт російської нафти вплинули на відносини між Будапештом та Варшавою, чиї націоналістичні уряди вже давно є союзниками в ЄС.

Під час інавгураційної промови вона сказала: "У вівторок, 17 травня, я їду до Варшави на зустріч з президентом Польщі. Пане президенте, шановний Анджей Дуда, я дякую вам за можливість поговорити, як годиться друзям".

За її словами, Угорщина засуджує агресію путіна, збройне вторгнення в суверенну державу.

"Ми кажемо вічно ні всім зусиллям, спрямованим на відновлення Радянського Союзу", - сказала вона.

Вона додала, що війна в Україні велася також проти миролюбних угорців. Окрім того, зазначається, що Угорщина вимагає розслідувати й карати військові злочини рф.