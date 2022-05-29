росія програла власне майбутнє та всі зв'язки з вільним світом - Зеленський [ Редагувати ]
російська федерація програла власне майбутнє та будь-які культурні зв'язки з вільним світом.
Президент вважає, що через свої агресивні нелюдські вчинки росія опинилася за залізною завісою і втратила зв'язки з культурним світом.
"росія вже програла не тільки битву за Харків, Київ та північ України. Вона програла власне майбутнє та будь-які культурні зв'язки з вільним світом. Вони всі згоріли, зокрема й там на Салтівці", - сказав Зеленський.
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