Нідерланди та Данія перестали отримувати російський газ після відмови платити рублях [ Редагувати ]
Нідерландський газовий трейдер Gasterra відмовився виконувати вимогу про оплату російського газу в рублях. Про це повідомляється на сайті компанії.
"Газпром" оголосив, що зупинить постачання газу Gasterra з 31 травня.
Gasterra пояснила, що відмовилася платити за газ у рублях, оскільки це порушуватиме санкції ЄС проти росії, а також через "фінансові та операційні ризики, пов'язані з необхідним способом оплати".
Gasterra недоотримає від "Газпрому" майже 2 млрд кубометрів газу, постачання якого було передбачено контрактом. Компанія заявила, що вже почала купувати газ у інших постачальників.
Gasterra на 50% належить уряду Нідерландів, ще по 25% її акцій володіють енергетичні гіганти Shell та ExxonMobil. Reuters називає Gasterra найбільшим газовим трейдером Нідерландів, який постачав газ в інші країни ЄС.
Найбільша енергетична компанія Данії Orsted також готується до припинення постачання російського газу з 31 травня через відмову платити за нього в рублях. Orsted повідомив, що планує продовжувати оплачувати "блакитне паливо" в євро або відмовитись від співпраці з "Газпромом".
росія вимагає зміни схеми оплати за газовими контрактами у відповідь на введення санкцій. Схема для "недружніх країн" передбачає, що євро переводять на рахунок у Газпромбанку та конвертуються у рублі.
Раніше платити за російський газ у рублях відмовилися Фінляндія, Болгарія та Польща, постачання до цих країн було припинено.
по темі
Влада Німеччини й Італії повідомила імпортерам російського газу, що вони можуть відкривати рубльові рахунки, якщо платежі через Газпромбанк проходять "не в російській валюті". Про це повідомили джерела Reuters
Чого очікувати від цієї зустрічі? І як готуються до неї зараз - розкаже Олена Абрамович.
Віктор Орбан поки що не збирається йти на поступки, бо не отримав ще гарантії на мільярдні енергетичні інвестиції. Тож, написав листа до Брюсселю з порадою не виносити розгляд ембарго на порядок денний саміту лідерів ЄС, який стартує наступного понеділка. Мовляв, сенсу немає.
У 2006 році відбулась перша українсько-російська війна. Газова. Яка закінчилася новими контрактами. З новими цінами.
росія вже 21 травня вранці зупинить прокачування газу до Фінляндії. Про це повідомила місцева компанія Gasum, яка відмовилася платити за нього за новою схемою в рублях, як того вимагає Москва. На економіку країни це вплине несильно, оскільки на російський газ припадає лише 5% енергетичного балансу
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що під час телефонної розмови з володимиром путіним не побачив зміни позиції росії щодо України. На думку канцлера, росія досі не досягла жодної з цілей, поставлених перед початком вторгнення до України. Зокрема Україна продовжує відстоювати свої території, а НАТО лише зміцнює сили