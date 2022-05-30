Нідерландський газовий трейдер Gasterra відмовився виконувати вимогу про оплату російського газу в рублях. Про це повідомляється на сайті компанії.

"Газпром" оголосив, що зупинить постачання газу Gasterra з 31 травня.

Gasterra пояснила, що відмовилася платити за газ у рублях, оскільки це порушуватиме санкції ЄС проти росії, а також через "фінансові та операційні ризики, пов'язані з необхідним способом оплати".

Gasterra недоотримає від "Газпрому" майже 2 млрд кубометрів газу, постачання якого було передбачено контрактом. Компанія заявила, що вже почала купувати газ у інших постачальників.

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Gasterra на 50% належить уряду Нідерландів, ще по 25% її акцій володіють енергетичні гіганти Shell та ExxonMobil. Reuters називає Gasterra найбільшим газовим трейдером Нідерландів, який постачав газ в інші країни ЄС.

Найбільша енергетична компанія Данії Orsted також готується до припинення постачання російського газу з 31 травня через відмову платити за нього в рублях. Orsted повідомив, що планує продовжувати оплачувати "блакитне паливо" в євро або відмовитись від співпраці з "Газпромом".

росія вимагає зміни схеми оплати за газовими контрактами у відповідь на введення санкцій. Схема для "недружніх країн" передбачає, що євро переводять на рахунок у Газпромбанку та конвертуються у рублі.

Раніше платити за російський газ у рублях відмовилися Фінляндія, Болгарія та Польща, постачання до цих країн було припинено.