Польща змінює правила видачі безкоштовних квитків українцям [ Редагувати ]
Джерело: РБК-Україна
У Польщі змінюються правила видачі безкоштовних квитків українцям, які перебувають в країні з 24 лютого. Нововведення набувають чинності вже 1 червня.
Так, з 1 червня українські пасажири з матимуть можливість безкоштовного проїзду лише на маршрутах до наступних міст:
- Хелм,
- Дорогуськ,
- Люблін,
- Грубешів,
- Перемишль,
- Загуж,
- Ярослав,
- Жешув.
Що не зміниться
Як пояснили в "Укрзалізниці", інші правила безкоштовного користування залізницею Польщі для українців залишаються незмінними. Зокрема, такою поїздкою можна скористатися в потягах 2-го класу TLK та IC.
Хто може отримати безкоштовну поїздку
До списку українців, які мають право на безкоштовний проїзд в Польщі відносяться ті особи, які перетнули кордон з 24 лютого, та належать до наступних груп:
- діти до 18 років;
- жінки;
- чоловіки старше 60 років;
- чоловіки від 18 до 60 років з інвалідністю.
Як і де її отримати
Посадка в поїзди здійснюється по заздалегідь отриманих в касі безкоштовних квитках, які видаються за однією з умов:
- пред'явлення закордонного паспорта громадянина України
- наявності проїздного документа від УЗ на поїзд до Польщі,
- пред'явлення повідомлення про присвоєння номеру PESEL разом з будь-яким іншим документом, що посвідчує особу.
Разом з тим, громадянам з інвалідністю також треба пред'явити документи, що підтверджують їх інвалідність (українські - також підходять).
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