Зголоднілі російські окупанти не отримують продовольства і їдять собак у Херсонській області. Це стало відомо з листування солдата рф, яке перехопило СБУ.

"Все х*ово. Нас укри є*уть, як молодих. Собак їмо, жерти нічого. Сьогодні йорка їли. Йоркширського тер'єра", - написав своєму знайомому військовий, що розташувався на тимчасово окупованій території Херсонської області.

За словами загарбника, у них немає продовольства, тому що в армії відсутня логістика, і продукти "просто не можуть доставити".

Друг росіянина повідомляє в листуванні, що ЗМІ "малюють тільки перемоги", на це солдат йому відповідає дуже лаконічно: "Нехай сюди йдуть і малюють".

Щоб добути продукти, окупант просить позичити грошей, але друг йому відмовив, пояснивши, мовляв, він на мілині.

Відзначимо, що це вже не перший випадок, коли загарбники їдять домашніх тварин. Відомо, що під час окупації Київської області вони не гребували ні котами, ні собаками, ні навіть папугами.