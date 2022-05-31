У Києві вирішили призупинити процес перейменування вулиць, станцій метро та інших топонімів. Тому що до цього необхідно підійти з наукової точки зору і відповідно до законодавства. Про це повідомляє перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в ефірі телемарафону.

Влада дійшла до висновку, що перейменування та демонтаж пам'ятників у столиці мають відбуватися за професійних дискусій та відповідно до чинного законодавства. Тому приймати такі рішення потрібно поступово.