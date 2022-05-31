Через проблеми з забезпеченням російським окупантам навіть нічого їсти. Тому вони почали їсти собак. Про це свідчить листування російського загарбника, яке перехопила СБУ.

Так, окупант, який розташувався на тимчасово окупованій території Херсонщини, пише свому другу:

Все х*ево. Нас укры е*ут, как молодых. Собак едим, жрать нечего. Сегодня йорка ели. Йоркширского терьера.

За словами загарбника, у них немає харчів, тому що в армії відсутня логістика, і продукти "просто не могут доставить".

На це його товариш каже, що на російському ТБ "рисуют только победы". На це він відповідає:

Пусть сюда идут и рисуют.

Розмова завершується тим, що окупант просить позичити грошей.