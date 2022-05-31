Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін заявив про те, що сибірська виразка Україні не загрожує. Хоча у випадку влучання снарядів інфікування людей, які мешкають поруч зі скотомогильниками, все ж таки можливе.

Від людини до людини сибірка майже не передається. Найчастіше все закінчується одним випадком інфікування. Тобто в цьому плані сибірка не становить собою великої загрози. Тим часом у разі влучання снарядів, підмивання ґрунту потенційний контакт із сибіркою людей, які мешкають поруч зі скотомогильниками, справді можливий.

За словами лікаря, наразі епідеміологи проводять аудит всіх могильників.

Якщо вони бачать порушення цілісності, то вживають стандартних заходів - це дезінфекція, а потім повторне консервування. Окремо також запущена ініціатива, щоб фахівці центрів контролю та профілактики хвороб України додатково проінспектували всі могильники, які є на їхніх територіях. Завдяки цьому, сподіваємося, ризики будуть мінімальними.

Ігор Кузін нагадав, що всі скотомогильники, відповідно до державних санітарних правил і норм, мають бути розміщені на значній відстані від житлових масивів.

Найчастіше - за межами населених пунктів або житлової забудови. Це теж знижує ризики. Проте, на його думку, інспекційний захід не завадить, аби переконатися, що всі скотомогильники перебувають у належному стані.

Головний державний санітарний лікар також нагадав, що сибірка лікується антибіотиками.