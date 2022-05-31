Рада закликала позбавити росію членства в ЮНЕСКО [ Редагувати ]
Джерело: DW
Верховна рада закликала виключити Росію з Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО).
Про це повідомляє в Telegram народний депутат від фракції "Слуга народу" Оленавла Шуляк.
За ухвалення постанови про звернення до ЮНЕСКО проголосували 311 депутатів Ради.
"Росія продовжує обстрілювати Україну та руйнувати об'єкти культурної спадщини у більшості регіонів держави. За останніми даними, було пошкоджено чи знищено понад 250 культурних пам'яток. Це церкви, музеї, пам'ятники, заповідники, будинки культури, театри, бібліотеки та історичні будинки", - заявила Шуляк.
При цьому у документі, який підтримала Рада, сказано, що такі дії з боку країни-агресора є "нігілізмом норм міжнародного гуманітарного права та здорового глузду".
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