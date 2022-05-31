Україна подала заявку на вступ до ЄС

Надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу в найближчому майбутньому не очікується через заперечення більшості країн. Таку заяву зробив прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі журналістам після позачергового саміту ЄС.

Я підтримую з самого початку входження України до ЄС. Усі великі країни ЄС заперечують проти надання статусу кандидата України в ЄС, за винятком Італії... Ми можемо запросити статус кандидата, але зараз це не передбачається через опозицію країн.

Італійський прем'єр зазначив, що Єврокомісія розглядає запровадження процедури прискореного вступу країни до ЄС і підготує доповідь із цього приводу.

Читайте також Шольц зробив заяву про вступ України до ЄС

Нагадаємо, що Україна подала заявку на вступ до ЄС одразу після початку російського військового вторгнення.

9 травня країна передала союзу другу, останню частину анкети-опитувальника, яку необхідно заповнити для набуття статусу кандидата на членство в ЄС. У цьому документі Україна оцінювала відповідність українського законодавства до європейського.

При цьому деякі країни заявляли, що процес вступу України до Євросоюзу може тривати багато часу. Зокрема у МЗС Франції говорили про 15-20 років.