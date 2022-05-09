Україна заповнила другу частину анкети на статус кандидата до вступу до Європейського Союзу. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі по відеозв'язку з Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйєн.

Продемонстрував другу частину заповненої анкети-опитувальника для набуття Україною статусу кандидата на членство в Європейському Союзі. Дякуємо за чіткі сигнали підтримки на цьому важливому для нас шляху.

Читайте також Вступ України до Євросоюзу: глава Єврокомісії описала механізм

Нагадаємо, що вже в червні 2022 року Україна може отримати статус країни-кандидата на вступ до Європейського союзу. Але рішення має прийматися одноголосно. Про це заявив глава представництва ЄС Матті Маасікас.