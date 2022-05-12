Вступ України до ЄС: коли обговорять заявку на рівні європейських лідерів [ Редагувати ]
Заявка на вступ України до Євросоюзу на рівні європейських лідерів буде обговорюватися в червні. Зараз її обробляє Єврокомісія. Про це повідомляється на сайті МЗС Франції.
У французькому МЗС зазначили, що Україна є частиною європейської сім'ї.
Заявка України на членство в Європейському союзі, яка в даний час розглядається Європейською комісією, буде обговорюватися на рівні глав держав і урядів в Європейській раді в наступному місяці - червні.
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