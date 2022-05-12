Заявка на вступ України до Євросоюзу на рівні європейських лідерів буде обговорюватися в червні. Зараз її обробляє Єврокомісія. Про це повідомляється на сайті МЗС Франції.

У французькому МЗС зазначили, що Україна є частиною європейської сім'ї.