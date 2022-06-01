Американська влада не бачить ознак швидкого закінчення війни в Україні і вважає, що бойові дії можуть тривати "ще багато місяців". Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на брифінгу з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом у Вашингтоні.

Ми не можемо передбачити, як і коли це вирішиться. За нашими найкращими оцінками на сьогоднішній день цей конфлікт триватиме ще багато місяців. Знову ж таки, все може завершитися вже завтра, якщо росія прийме рішення припинити агресію.

Очільник Держдепу також заявив, що Сполучені Штати хочуть гарантувати, що Київ матиме необхідну зброю для захисту від російської агресії.

Ми також хочемо переконатися, що росія відчує на собі тиск з боку максимально можливої ​​кількості країн, щоб покласти край цій агресії.

Нагадаємо, що 1 червня президент США Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні, куди увійшли реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) HIMARS.