Війна в Україні: що відбувається на фронтах 1 червня [ Редагувати ]
На Сєвєродонецькому напрямку ворог веде штурмові дії в населеному пункті Сєвєродонецьк, має частковий успіх, встановив контроль над східною частиною міста. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у вечірньому оперативному зведенні 1 червня.
- На Слов’янському напрямку ворог обстріляв з артилерії наші підрозділи в районах населених пунктів Святогірськ та Рідне. Вів наступ у напрямку Довгенького та Дібрівного, зазнав втрат та відійшов.
- На Донецькому напрямку противник завдавав авіаційних ударів силами оперативно-тактичної авіації у районах Авдіївки, Нью-Йорка, Новоселівки, Щербаків та армійської авіації - неподалік населених пунктів Роти, Покровське та Новоселівка.
- На Бахмутському напрямку противник проводить штурм в населеному пункті Комишуваха, успіху не має.
- На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій окупанти не проводили.
- На Волинському та Поліському напрямках основні зусилля збройних сил республіки білорусь зосереджуються на веденні розвідки, інженерному обладнанні позицій та проведенні бойової підготовки. У червні-липні поточного року заплановано проведення мобілізаційних навчань з військовими комісаріатами у Гомельській області. Зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території республіки білорусь.
- На Сіверському напрямку противник активних дій не проводив, ознак створення ударних угруповань не виявлено. З метою демонстрації присутності та сковування дій підрозділів Сил оборони ворог продовжує утримувати у прикордонних районах Брянської та Курської областей підрозділи збройних сил рф.
- З території Курської області ворог обстріляв з артилерії підрозділи Сил оборони в районах населених пунктів Білопілля та Стукалівка Сумської області.
- На Харківському напрямку основні зусилля противника зосереджені на утриманні зайнятих рубежів та стримуванні просування наших військ. З метою зниження наступального потенціалу наших військ ворог здійснює вогневе ураження позицій ЗСУ зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Руські Тишки, Золочів та Дергачі.
- На Південнобузькому напрямку ворог продовжує інженерне обладнання позицій та рубежів. Вів повітряну розвідку в районах населених пунктів Іванівка, Лепетиха та Зеленодольськ.
- Противник збільшив інтенсивність вогневого ураження наших військ із мінометів та ствольної артилерії в районах населених пунктів Снігурівка, Високопілля і Золота Балка. Продовжує обстріли об’єктів цивільної інфраструктури та житлових кварталів, обстріляв місто Миколаїв.
- На Бессарабському напрямку суттєвих змін в діяльності підрозділів противника не відмічається.
Нагадаємо, що на Херсонщині з боку Дніпропетровщини ЗСУ звільнили 20 населених пунктів.
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