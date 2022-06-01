На Сєвєродонецькому напрямку ворог веде штурмові дії в населеному пункті Сєвєродонецьк, має частковий успіх, встановив контроль над східною частиною міста. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у вечірньому оперативному зведенні 1 червня.

На Слов’янському напрямку ворог обстріляв з артилерії наші підрозділи в районах населених пунктів Святогірськ та Рідне. Вів наступ у напрямку Довгенького та Дібрівного, зазнав втрат та відійшов.

ворог обстріляв з артилерії наші підрозділи в районах населених пунктів Святогірськ та Рідне. Вів наступ у напрямку Довгенького та Дібрівного, зазнав втрат та відійшов. На Донецькому напрямку противник завдавав авіаційних ударів силами оперативно-тактичної авіації у районах Авдіївки, Нью-Йорка, Новоселівки, Щербаків та армійської авіації - неподалік населених пунктів Роти, Покровське та Новоселівка.

противник завдавав авіаційних ударів силами оперативно-тактичної авіації у районах Авдіївки, Нью-Йорка, Новоселівки, Щербаків та армійської авіації - неподалік населених пунктів Роти, Покровське та Новоселівка. На Бахмутському напрямку противник проводить штурм в населеному пункті Комишуваха, успіху не має.

противник проводить штурм в населеному пункті Комишуваха, успіху не має. На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій окупанти не проводили.

активних бойових дій окупанти не проводили. На Волинському та Поліському напрямках основні зусилля збройних сил республіки білорусь зосереджуються на веденні розвідки, інженерному обладнанні позицій та проведенні бойової підготовки. У червні-липні поточного року заплановано проведення мобілізаційних навчань з військовими комісаріатами у Гомельській області. Зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території республіки білорусь.

основні зусилля збройних сил республіки білорусь зосереджуються на веденні розвідки, інженерному обладнанні позицій та проведенні бойової підготовки. У червні-липні поточного року заплановано проведення мобілізаційних навчань з військовими комісаріатами у Гомельській області. Зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території республіки білорусь. На Сіверському напрямку противник активних дій не проводив, ознак створення ударних угруповань не виявлено. З метою демонстрації присутності та сковування дій підрозділів Сил оборони ворог продовжує утримувати у прикордонних районах Брянської та Курської областей підрозділи збройних сил рф.

противник активних дій не проводив, ознак створення ударних угруповань не виявлено. З метою демонстрації присутності та сковування дій підрозділів Сил оборони ворог продовжує утримувати у прикордонних районах Брянської та Курської областей підрозділи збройних сил рф. З території Курської області ворог обстріляв з артилерії підрозділи Сил оборони в районах населених пунктів Білопілля та Стукалівка Сумської області.

На Харківському напрямку основні зусилля противника зосереджені на утриманні зайнятих рубежів та стримуванні просування наших військ. З метою зниження наступального потенціалу наших військ ворог здійснює вогневе ураження позицій ЗСУ зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Руські Тишки, Золочів та Дергачі.

основні зусилля противника зосереджені на утриманні зайнятих рубежів та стримуванні просування наших військ. З метою зниження наступального потенціалу наших військ ворог здійснює вогневе ураження позицій ЗСУ зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Руські Тишки, Золочів та Дергачі. На Південнобузькому напрямку ворог продовжує інженерне обладнання позицій та рубежів. Вів повітряну розвідку в районах населених пунктів Іванівка, Лепетиха та Зеленодольськ.

ворог продовжує інженерне обладнання позицій та рубежів. Вів повітряну розвідку в районах населених пунктів Іванівка, Лепетиха та Зеленодольськ. Противник збільшив інтенсивність вогневого ураження наших військ із мінометів та ствольної артилерії в районах населених пунктів Снігурівка, Високопілля і Золота Балка. Продовжує обстріли об’єктів цивільної інфраструктури та житлових кварталів, обстріляв місто Миколаїв.

На Бессарабському напрямку суттєвих змін в діяльності підрозділів противника не відмічається.

Нагадаємо, що на Херсонщині з боку Дніпропетровщини ЗСУ звільнили 20 населених пунктів.