Бійці 55-ї окремої артилерійської бригади "Запорізька Січ" показали, як нищать ворога. Про це повідомляє телеграм-канал "Запоріжжя.інфо".

Запорізька арта - боги війни - вже мінусує рашистів за допомогою новітньої та потужної артилерії.

На думку командира бригади, в українських військових менше зброї, ніж в армії рф, але вони перевершують ворога єдністю та бойовим духом.

Полковник Роман Качур, Герой України, командир 55-ї окремої артилерійської бригади "Запорізька Січ", заявив: