Артилерійська бригада "Запорізька Січ" показала, як знищує ворога [ Редагувати ]
Бійці 55-ї окремої артилерійської бригади "Запорізька Січ" показали, як нищать ворога. Про це повідомляє телеграм-канал "Запоріжжя.інфо".
Запорізька арта - боги війни - вже мінусує рашистів за допомогою новітньої та потужної артилерії.
На думку командира бригади, в українських військових менше зброї, ніж в армії рф, але вони перевершують ворога єдністю та бойовим духом.
Полковник Роман Качур, Герой України, командир 55-ї окремої артилерійської бригади "Запорізька Січ", заявив:
Переможе той, хто не зламається... Чим ми переважаємо? Єдністю та високим бойовим духом. Не зброя переважає, а воїни.
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