Зеленський надав Невзорову громадянство України: реакція журналіста [ Редагувати ]
Російському журналісту Олександру Невзорову і його дружині Лідії надали громадянство України. Відповідний указ підписав український президент Володимир Зеленський.
Олександр Невзоров на своїй сторінці в Instagram підтвердив надання йому українського громадянства.
"Про українське громадянство. Без зайвих слів. Все гранично просто", - написав він.
Журналіст заявив, що війна в Україні - це злочин, де злочинець - росія, а жертва - Україна.
"Злочинець - Росія. Жертва - Україна. Це неможливо оскаржити або спростувати. Це факт. Ну, а далі кожен робить свій вибір: допомагати злочинцеві або рятувати його жертву", - написав він.
Олександр Невзоров - російський журналіст і телеведучий. Автор відомої в минулому кримінальної і політичної програми "600 секунд і художнього фільму "Чистилище", що розповідає про події Чеченської війни. Він чотири рази ставав депутатом Державної Думи рф.
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